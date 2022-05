Policjanci uratowali życie 17-latki Data publikacji 13.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj "Dziewczyna za barierkami mostu nad Wisłą" - takie zgłoszenie otrzymali policjanci z wydziału wywiadowczo - patrolowego z Pragi Północ od operatora stołecznego stanowiska kierowania. Charakter interwencji wymagał od mundurowych szybkiego i zdecydowanego działania, dlatego niespełna po dwóch minutach byli oni na miejscu. Policjanci w ostatniej chwili złapali 17-latkę, która targnęła się na swoje życie i wspólnie ze świadkami wciągnęli ją na bezpieczną stronę mostu. Nastolatka została przekazana załodze pogotowia, która przewiozła ją do szpitala. Gdyby nie determinacja interweniujących policjantów i właściwa reakcja świadków, doszłoby do tragedii.

Dzisiaj, kilkanaście minut po godzinie 9.00 rano policjanci z wydziału wywiadowczo-patrolowego północnopraskiej komendy otrzymali informację od radiooperatora stołecznego stanowiska kierowania, że na Moście Świętokrzyskim stoi dziewczyna za barierkami. Funkcjonariusze błyskawicznie zareagowali i już niespełna po dwóch minutach byli na miejscu.

Młoda kobieta w pewnym momencie odwróciła się plecami do policjantów. Mundurowi w ostatniej chwili złapali ją za ramiona i wspólnie ze świadkami sprawnie ściągnęli 17-latkę w bezpieczne miejsce i otoczyli opieką do czasu przyjazdu karetki pogotowia. Ratownicy zdecydowali o przewiezieniu jej do szpitala celem udzielenia specjalistycznej pomocy.

Sierżant Martyna Błasiak i sierżant Szymon Greipner wykazali się pełnym profesjonalizmem i ogromną determinacją w ratowaniu nastolatki. Dzięki ich zdecydowanemu działaniu i właściwej reakcji świadków nie doszło do tragedii.

Pamiętaj, jeśli zauważyłeś/aś, że ktoś z Twojego otoczenia wysyła niepokojące sygnały świadczące o tym, że nie radzi sobie z trudną sytuacją, bądź jego zachowanie radykalnie się zmienia, mogą to być sygnały ostrzegawcze! Nie wolno ich ignorować czy bagatelizować. Otwarta rozmowa i udzielone wsparcie mogą uratować życie!

Jest mnóstwo placówek i instytucji, które udzielają pomocy osobom będącym w kryzysie, poczynając od szkolnych pedagogów, poradni psychologiczno - pedagogicznych, ośrodków interwencji kryzysowej czy całodobowych telefonów zaufania. Otwarta dyskusja na temat występujących problemów, jest jedną z bardziej pomocnych rzeczy.

Jeśli znalazłeś/aś się w trudnej sytuacji życiowej, potrzebujesz pomocy lub ktoś z Twoich bliskich potrzebuje pomocy skontaktuj się z Całodobowym Centrum Wsparcia pod numerem telefonu 800 702 222. Pracownicy pełniący dyżur na linii to specjaliści, których celem jest wskazanie drogi wyjścia z sytuacji kryzysowych. Centrum działa 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu. Anonimową i bezpłatną pomoc można otrzymać przez telefon, czat oraz e-mail.

Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym — tel. 116 123 (pon-pt. od 14:00-22:00, połączenie bezpłatne);

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży — 116 111 (czynny 7 dni w tygodniu, 24h na dobę).

kom. Paulina Onyszko

POLICJANCI, KTÓRZY URATOWALI ŻYCIE 17-LATKI